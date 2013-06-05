«ПриватБанк» має намір увійти до Топ-50 російських банків

Згідно з повідомленням, у Росії «ПриватБанк» обслуговує клієнтів через дочірній банк «Москомприватбанк», який входить до Топ-100 російських банків. Зараз на території Російської Федерації працюють 235 філіалів і офісів банку у 32 найбільших регіонах, і банк входить до Топ-10 банків Росії за кількістю банкоматів і терміналів самообслуговування.

«Крім розвитку мережі сучасних банківських відділень у столиці і регіонах Російської Федерації, банк продовжить впровадження на ринку своїх унікальних технологій, які дозволяють клієнтам одержувати сучасне банківське обслуговування без відвідання офісів банку, - через Інтернет, мобільні банківські додатки і цілодобові термінали самообслуговування», - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що Рада директорів «Москомприватбанку» 31 травня призначила головою правління банку Дмитра Барбаянова замість Миколи Давидова, який очолював банк протягом останніх 10 років і переведений на посаду голови Ради директорів. До призначення Барбаянов обіймав посаду першого заступника голови правління «Москомприватбанку».