На Київщині перевірять забруднення від птахофабрики

16:52, 05 червня 2013
Суспільство
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Екологічні служби перевірять ситуацію з відходами ТОВ “Макарівська птахофабрика”, що загрожує екологічній безпеці Києва та області.

/ Фото : novostiua.net

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

“Основні претензії жителів Макарова: відходи роботи птахофабрики зливають на городи жителів або в річку Сквиру. У ТОВ “Макарівська птахофабрика” немає жодних очисних споруд, тому жителі селища, їхні діти змушені задихатися від нестерпного смороду. Річка також забруднена”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві повідомили, що за розпорядженням голови Київської облдержадміністрації була створена спеціальна комісія, яка в період з 3 по 9 червня всебічно вивчатиме ситуацію, яка склалася в ході роботи ТОВ “Макарівська птахофабрика”.

До складу комісії увійшли представники Державної екологічної інспекції Київської області, ситуація взята на контроль Міністерством екології та природних ресурсів.

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