На Київщині перевірять забруднення від птахофабрики

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

“Основні претензії жителів Макарова: відходи роботи птахофабрики зливають на городи жителів або в річку Сквиру. У ТОВ “Макарівська птахофабрика” немає жодних очисних споруд, тому жителі селища, їхні діти змушені задихатися від нестерпного смороду. Річка також забруднена”, - йдеться у повідомленні.

У міністерстві повідомили, що за розпорядженням голови Київської облдержадміністрації була створена спеціальна комісія, яка в період з 3 по 9 червня всебічно вивчатиме ситуацію, яка склалася в ході роботи ТОВ “Макарівська птахофабрика”.

До складу комісії увійшли представники Державної екологічної інспекції Київської області, ситуація взята на контроль Міністерством екології та природних ресурсів.