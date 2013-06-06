Уряд дав Попову заступника

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам після засідання уряду міністр Кабінету міністрів Олена Лукаш.

За її словами, відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня голова КМДА Олександр Попов заявив, що планує призначити своїм заступником Костюка. За його словами, новий заступник відповідатиме за сферу транспорту і туризму.

Костюк з 2 листопада 2011 року по 2 березня 2013 року очолював Львівську облдержадміністрацію. З 17 грудня 2008 року по 18 березня 2011 року був генеральним директором "Укрзалізниці".