В «Херсонобленерго» пояснили, чому 45 тисяч людей сидять без води

У «Херсонобленерго» відключили міський водоканал від електроенергії через те, що міськводоканал на тлі невиплати й збільшення боргів за електрику купив автокран за 1,22 млн грн.

На тему: Херсон залишився без води через борги водоканалу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПАТ "ЕК "Херсонобленерго", коментуючи відключення 6 червня від енергопостачання об'єктів комунального підприємства «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Херсон», внаслідок якого залишилися без води 45 тис. жителів.

"Часткове припинення поставок електроенергії на об'єкти ДКП «ВУ ВКГ м. Херсон» викликане значною сумою заборгованості за спожиту електроенергію, яку в короткий термін із невідомих причин накопичило підприємство за травень поточного року. Небажання вчасно розраховуватися за спожиту електроенергію постійно прикривається наявністю нібито великої суми дотацій, яку ДКП має право отримати з бюджету. Збитки, які несуть при цьому енергетики, комунальним підприємством не сприймаються", - йдеться в повідомленні енергетиків.

Також "Херсонобленерго" зазначає, що міськводоканал, не розраховуючись із енергетиками, проводить масштабне капітальне будівництво, купує техніку за мільйони гривень. Зокрема, "в травні поточного року «ВУ ВКГ м. Херсон» купило автокран вартістю 1,22 млн грн, при цьому заборгованість за спожиту електроенергію цього місяця збільшилася на 1,7 млн грн".

Водночас, у коментарі підкреслюється, що «Херсонобленерго», яке обслуговує 18 районів області й здійснює роботи з важковаговими і великогабаритними об'єктами (приміром, опори висотою 26 м і вагою 7,5 т), не може дозволити придбання собі аналогічної техніки, вкрай йому потрібної.

"Як видно з цього прикладу комунальне підприємство може з легкістю здійснювати такі закупівлі, при цьому, не розплачуючись із енергетиками за спожиту електроенергію. І це - не поодинокі випадки", - йдеться в коментарі прес-служби.

Також у заяві енергетиків зазначається, що «Херсонобленерго» звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, для перевірки формування витрат, що входять до структури тарифу на водопостачання й водовідведення, а також до Херсонської прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня до кінця робочого дня в Херсоні жителі верхніх поверхів житлових будинків Таврійського та Північного мікрорайонів і в районі ХБК залишилися без водопостачання. Всього в Херсоні без води опинилися до 45 тис. жителів.

У місті відучора силами міськводоканалу і управління ДСНС в області організовано підвезення питної та технічної води для жителів районів міста, що залишилися без водопостачання.

Як повідомили УНІАН у міськводоканалі, 6 червня працівники «Херсонобленерго» знеструмили 20 об'єктів водопостачання міста (13 підвищувальних пунктів і 7 артезіанських свердловин).

При цьому в міськводоканалі підкреслили, що відключення відбулося всупереч раніше досягнутим письмовим і усним домовленостям між підприємством і обленерго про реструктуризацію заборгованості за спожиту електроенергію.

Борг міськводоканалу перед енергетиками за всі періоди становить 4 млн грн. Поточна заборгованість - всього 700 тис. грн.

Виникнення боргу за електроенергію пов'язано, в першу чергу, з невідповідністю між тарифами й собівартістю послуг водопостачання та водовідведення.