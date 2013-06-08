Румуни проінспектували військові частини в Україні

Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, на меті роботи інспекції було переконатись, чи не проводиться військова діяльність, про яку б Україна повинна була б повідомити усі держави-учасниці ОБСЄ.

Такою діяльністю є навчання, до яких залучається принаймні 9 тис. особового складу, або 250 танків, або 500 бойових броньованих машин, або 250 одиниць артилерії, калібром 100 мм і вище.

До району інспекції увійшли військові частини 8-го та 13-го армійських корпусів Сухопутних військ Збройних сил України.

Під час заходу інспекційна група відвідала 95 окрему аеромобільну бригаду, 30 окрему механізовану бригаду, Житомирський навчальний центр, Новоград-Волинський полігон, Рівненський навчальний центр та інші об’єкти, де зустрілась з представниками командувань корпусів та військових частин, а також здійснили вертолітний обліт району інспекції.

Інспекційну групу очолював полковник Міхал Манта – начальник центру верифікації Румунії, з української сторони групу супроводження очолював старший офіцер Управління верифікації Генерального штабу ЗС України підполковник Владислав Пономарьов.

Інспекція проводилась в рамках заходів зміцнення довіри та безпеки, що є особливо актуальним в світлі головування України в ОБСЄ, зазначили в Міноборони.

За результатами проведеної інспекції інспекційна група Румунії переконалась, що Україна виконує свої міжнародні зобов’язання, про що Румунська сторона повідомить офіційними каналами усі держави-учасниці ОБСЄ, підкреслюється в повідомленні.