Спецоперація СБУ по боротьбі з контрабандою буде продовжена

Спецоперація Служби безпеки України по боротьбі з контрабандою «Цунамі» продовжується, і з митниць, розташованих на кордонах, переноситься на так звані «внутрішні митниці».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на засіданні міжвідомчої робочої групи по боротьбі з контрабандою повідомив її співголова, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Коментуючи ситуації, що склалася на сьогодні в Україні з протидією контрабанді, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: «Нам не вистачає принциповості позиції керівників окремих митниць».

Як повідомляв УНІАН, за даними СБУ, на сьогодні за підсумками проведення спецоперації “Цунамі” порушено 12 кримінальних справ. Крім того, виявлено порушення на суму близько 7 млн. 600 тис. грн., складено 6 адміністративних протоколів на співробітників митних органів у Закарпатській, Волинській, Дніпропетровській, Одеській та Чернігівській областях.