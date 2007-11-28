У Дніпропетровську 19-річний юнак влаштував стрілянину у школі

У Дніпропетровську місцевий мешканець, 1988 року народження, вчинив стрілянину в середній школі № 10.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ.

Інцидент стався 27 листопада близько 12-ї год. За свідченням очевидців та керівництва навчального закладу, в приміщенні школи юнак з хуліганських спонукань скоїв кілька пострілів з невстановленої зброї та з місця події зник.

Через 25 хвилин екіпаж ДАІ на вулиці Сімферопольській затримав зловмисника. Свідки підтвердили його причетність до скоєного.

Затриманого доставлено до районного відділу внутрішніх справ. Наразі проводяться відповідні слідчі дії.

За даними ДАІ, під час переслідування зловмисника інспектори дорожньо-патрульної служби знайшли на землі магазин від пістолета з чотирма газовими набоями калібру 9 мм.