Митний союз недорахувався 10% внутрішньої торгівлі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Євразійської економічної комісії.

«Зниження обсягу взаємної торгівлі зумовлено істотним скороченням поставок нафтопродуктів з Російської Федерації в Республіку Білорусь (після майже чотирикратного їх збільшення в січні-квітні 2012 р. порівняно з відповідним періодом 2011 р.). Без урахування паливно-енергетичних товарів обсяг взаємної торгівлі держав-членів МС і ЄЕП залишився на рівні січня-квітня 2012 р. (100,4%)», - йдеться в повідомленні комісії.

Між Росією і Білоруссю взаємна торгівля зменшилася на 15,5% і становила 12,9 млрд дол., між Росією і Казахстаном - збільшилася на 1,9% і становила 7,2 млрд дол., між Білоруссю і Казахстаном - впала на 12,2% - до 251,5 млн. дол.

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Окрім того, за оперативними даними, обсяг зовнішньої торгівлі товарами держав - членів Митного союзу і Єдиного економічного простору з третіми країнами за січень-квітень 2013 р. становив 297,1 млрд дол., зокрема експорт – 189,9 млрд дол., імпорт – 107,2 млрд дол. Порівняно з аналогічним періодом 2012 р. обсяг зовнішньої торгівлі зменшився на 1,3%, або на 4 млрд доларів США.

Вартісний обсяг експорту товарів зменшився на 5,8%, або на 11,6 млрд дол., імпорт збільшився на 7,7%, або на 7,7 млрд дол.

Сальдо зовнішньої торгівлі товарами склалося позитивним у розмірі 82,7 млрд дол. У січні-квітні 2012 р. його величина становила 102 млрд доларів США.

Зокрема, експорт Росії за вказаний період до третіх країн впав на 3,5% - до 157,3 млрд дол., імпорт - збільшився на 6,3% - до 92,4 млрд дол. Сальдо зовнішньоторговельного балансу виявилося позитивним на рівні 64,9 млрд дол.

У Білорусі експорт впав на 35,0% - до 7,3 млрд дол., імпорт - збільшився на 22,1% - до 6,2 млрд, сальдо виявилося також позитивним - 1,1 млрд дол.

У Казахстані експорт впав на 7,4% - до 25,3 млрд дол., імпорт - - збільшився на 14,5% - до 8,6 млрд дол., сальдо становило 16,7 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня в Мінську прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова Євразійської економічної комісії Віктор Христенко підписали меморандум про поглиблення взаємодії між ЄЕК і Україною.

Меморандум передбачає надання Україні можливості мати представника в ЄЕК і одержати статус спостерігача в Євразійському економічному союзі з 2015 року.

Довідка УНІАН. ЄЕК створено рішенням президентів Російської Федерації, Республіки Білорусь і Республіки Казахстан наприкінці 2011 року як єдиний постійно діючий регулюючий орган Митного союзу і Єдиного економічного простору (на сьогодні до складу входять Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан з можливістю приєднання інших країн). Має статус наднаціонального органу управління. Організація не підпорядкована якомусь з урядів трьох країн. Рішення ЄЕК обов'язкові до виконання на території трьох країн.