У центрі Дніпропетровська будується ракетний парк

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова облради Євген Удод.

За його словами, на відкритому майданчику музейного комплексу буде встановлено декілька справжніх бойових ракет, що їх виготовило ВО «Південний машинобудівний завод».

Удод також уточнив, що проект здійснюється в режимі співфінансування: з обласного бюджету, коштів ВО «Південмаш» і ВО «Дніпроважмаш» і ще декількох компаній.

«З обласного бюджету цього року ми рамково виділили на цей проект 7 млн. грн», - відзначив голова облради.

За його словами, «Парк ракет» буде розташований у центрі Дніпропетровська, для максимального залучення туристів» і стане однією з ключових точок туристичного маршруту Дніпропетровськом як космічній столиці України для школярів області, а також гостей з України і з-за кордону.

Удод повідомив, що даний комплекс вирішено створити біля будівлі обласної ради, попри те, що для майданчика під будівництво довелося спиляти декілька десятків великих дерев. При цьому він додав, що «особисто щорічно в області садить 1 тис. дерев».

За словами Удода, музейний комплекс буде відкрито в жовтні цього року, до 70-річчя форсування Дніпра під час наступу радянських військ у 1943 році.