У Харкові 37 повій направили до лікаря після облави міліції

Під час рейду працівники міліції виявили 37 осіб, віком від 18 до 35 років.

«Стаж роботи» жриць кохання складає від одного місяця до кількох років. Майже усі жінки при спілкуванні із правоохоронцями розповідали сумні історії про те, що займатися проституцією їх змусили скрутні життєві обставини.

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На усіх затриманих під час рейду жінок складено адміністративні протоколи за статтею 181-1 (зайняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення штрафу від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Усього з початку року складено близько 80 адміністративних протоколів на осіб, які вчинили адміністративні правопорушення за цією статтею.

Особи, які потрапили в поле зору міліції вперше, поставлені на відповідний облік. Усі жінки отримали направлення на проведення медичного обстеження.

На теперішній час на обліку в Управлінні карного розшуку ГУМВС в області перебуває майже 700 жінок, які займаються проституцією.