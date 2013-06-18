У викраденні двох черниць підозрюють брата екс-депутата

Сьогодні міліція затримала Сергія Бута, брата колишнього народного депутата України Юрія Бута, за підозрою у викраденні настоятельки Свято-Покровського монастиря Калісфенії (Тетяни Шамайло) та її помічниці. Про це повідомляє ТСН.

Печерський суд Києва вирішив залишити Сергія Бута під арештом. Засідання проходило у закритому режимі.

Як відомо, Калісфенія та її помічниця Катерина були відсутні в монастирі чотири доби. Вчора ввечері вони раптом повернулися до монастиря і поки не давали коментарів пресі щодо свого місцеперебування.

Крім того, як стало відомо ТСН, Сергій Бут дружив з архієпископом Олександром, до якого пішли черниці у день зникнення.

За фактом зникнення черниць було відкрито кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство".