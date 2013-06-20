У Франції через повінь закрили частину храмів

Як повідомляє ТСН, сильні дощі стали причиною масштабної повені в одному з найпопулярніших паломницьких місць - місті Лурд. Через негоду там зачинили частину храмів. Влада міста готується за потреби евакуювати туристів та місцевих жителів.

Місто Лурд знамените своїм цілющим джерелом - за легендою, саме тут Богородиця 18 разів явилася маленькій дівчинці Бернадетті. Щороку Лурд відвідує приблизно сім мільйонів католиків.