Прикордонники провели спецнавчання в Одесі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Південного регіонального управління Держприкордонслужби.

Згідно з повідомленням, на базі Південного регіонального управління на території аеропорту «Шкільний» відбувся спеціальний тренінг зі стабілізації ситуації на державному кордоні в разі її різкого загострення. В ньому були задіяні мобільні (спеціальні) підрозділи й резерви Держприкордонслужби.

На «Шкільному» було зосереджено близько 300 осіб персоналу, 70 одиниць транспортних засобів і 13 – спецтехніки. Всього в тренінгу взяли участь близько 1,5 тис. осіб і 275 транспортних засобів.

«Основна мета заходу - перевірка ефективності управління підлеглими підрозділами у разі реагування на нестандартні ситуації, які можуть виникнути на кордоні та оцінка реальних можливостей прикордонного відомства з посилення за рахунок застосування мобільних сил і резервів», - повідомили в прес-службі.

Згідно із задумом навчань, на кордоні виникла ситуація, пов'язана з незаконним переміщенням контрабандних товарів, зброї, боєприпасів, вибухівки, наркотичних і психотропних речовин і переправленням незаконних мігрантів.

На початку навчань відбулося підняття резервів за сигналом «Кордон» і перехід підрозділів у район збору. Учасникам представили екіпіровку, озброєння й технічні засоби мобільних сил, а також продемонстрували дії підрозділів із затримання транспортного засобу з товаром тощо.

Демонструвався пристрій і технічні можливості сучасного центру управління службою органу охорони державного кордону, як пункту управління й порядок роботи чергової зміни.

Згідно з повідомленням, 20 червня в Одесі відбудеться засідання колегії Держприкордонслужби України з підбиття підсумків оперативно-службової діяльності в першому півріччі 2013 року.