Міліція шукає росіянку, яка зникла в горах поблизу Севастополя

01:37, 20 червня 2013
Суспільство
397 0

Міліція Севастополя порушила кримінальне провадження за фактом зникнення 13 червня у горах в районі Балаклави 27-річної мешканки Санкт-Петербурга Тетяни Сидорової.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для журналістів повідомив начальник управління УМВС України у місті Севастополі полковник міліції Валерій Радченко. За його інформацією, найближчим часом пошуки планується провести також з застосуванням вертольота.

Як повідомлялося, 14 червня о 19.25 в оперативно-координаційний центр Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі надійшло повідомлення про те, що у Балаклавському районі на горі Куш-Кайя зникла 27-річна мешканка Санкт-Петербурга. За інформацією заявника, увечері 12 червня вони вирішили стрибнути з вершини гори на параплані. Двоє людей здійснили стрибок, а зникла Тетяна мала самостійно спуститися до місця зустрічі.

Усі ці дні гірські рятувальники, працівники УДСНС, міліція та інші служби не припиняють пошуки зниклої росіянки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter