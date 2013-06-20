Міліція шукає росіянку, яка зникла в горах поблизу Севастополя

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу для журналістів повідомив начальник управління УМВС України у місті Севастополі полковник міліції Валерій Радченко. За його інформацією, найближчим часом пошуки планується провести також з застосуванням вертольота.

Як повідомлялося, 14 червня о 19.25 в оперативно-координаційний центр Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у місті Севастополі надійшло повідомлення про те, що у Балаклавському районі на горі Куш-Кайя зникла 27-річна мешканка Санкт-Петербурга. За інформацією заявника, увечері 12 червня вони вирішили стрибнути з вершини гори на параплані. Двоє людей здійснили стрибок, а зникла Тетяна мала самостійно спуститися до місця зустрічі.

Усі ці дні гірські рятувальники, працівники УДСНС, міліція та інші служби не припиняють пошуки зниклої росіянки.