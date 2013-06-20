На 52-му році життя помер Джеймс Гандольфіні

Повідомляється, що актор помер від серцевого нападу в Римі, звідки збирався їхати на Сицилію для участі у фестивалі.

Гандольфіні народився 18 вересня 1961 року в Нью-Джерсі, США. Перед початком артистичної діяльності в Нью-Йоркському театрі закінчив Рутгерський університет.

Найбільшу популярність він здобув як виконавець ролі "хрещеного батька" Тоні Сопрано в телесеріалі "Клан Сопрано". За цю роботу він був удостоєний трьох призів "Еммі" і "Золотого глобуса". Знімався у фільмах "Ніч над Манхеттеном", "Мексиканець", "Людина, якої не було", "Пережити Різдво", "Самотні серця", "Ласкаво просимо до Райлі".