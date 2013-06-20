Міністерство пропонує дозволити горілку в санаторіях та пиво у спортзалах

Зокрема, дозволити торгівлю алкоголем у ресторанах на території санаторіїв, а пивом – у закритих спортивних спорудах, але лише в пластиковій тарі.

Відповідні зміни містяться в проекті постанови міністерства про зміну правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Також у документі пропонується скасувати норму про обов'язкове маркування штампом підприємства етикеток на алкогольній продукції, що реалізуються на підприємствах громадського харчування.

Крім того, Мінекономрозвитку пропонує за рішенням торгових підприємств наносити на товар інформацію про нього регіональною мовою або мовою нацменшин і на інших мовах. Така інформація може бути розміщена поряд з текстом, викладеним державною мовою.

Також пропонується зобов'язати торгові підприємства забезпечити можливість використання спеціальних платіжних засобів при здійсненні розрахунків за продані товари.

Нагадаємо, що правила торгівлі алкогольними напоями затверджено постановою Кабміну в 1996 році.