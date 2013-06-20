Знайшлася журналістка, яку понад добу шукали колеги та родичі
Працівники правоохоронних органів знайшли позаштатну кореспондентку видання «Контракти» Олену Ковтун, яку понад добу розшукували колеги та родичі.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах, зауваживши, що в результаті вжитих розшукових заходів вчора ввечері місце перебування Ковтун було встановлено в одному з місць відпочинку під Києвом.
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Як зазначив співрозмовник агентства, Ковтун перебувала під Києвом на відпочинку разом з молодим чоловіком із Санкт-Петербургу і на запитання правоохоронців відповіла, що ні від кого не ховалася і в жодні неприємні історії не потрапляла, а просто хотіла відпочити.
Як повідомляв УНІАН, 19 червня київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення у столиці журналістки видання “Контракти” Ковтун.
За наявною інформацією, отриманою від колег Ковтун, востаннє вона виходила на телефонний зв’язок позавчора близько 16.00 і після цього будь-який контакт з нею перервався.
Як зазначили в міліції, кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України), вживаються всі заходи для встановлення місцезнаходження зниклої журналістки.