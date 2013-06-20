Знайшлася журналістка, яку понад добу шукали колеги та родичі

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело у правоохоронних органах, зауваживши, що в результаті вжитих розшукових заходів вчора ввечері місце перебування Ковтун було встановлено в одному з місць відпочинку під Києвом.

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Як зазначив співрозмовник агентства, Ковтун перебувала під Києвом на відпочинку разом з молодим чоловіком із Санкт-Петербургу і на запитання правоохоронців відповіла, що ні від кого не ховалася і в жодні неприємні історії не потрапляла, а просто хотіла відпочити.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня київська міліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення у столиці журналістки видання “Контракти” Ковтун.

За наявною інформацією, отриманою від колег Ковтун, востаннє вона виходила на телефонний зв’язок позавчора близько 16.00 і після цього будь-який контакт з нею перервався.

Як зазначили в міліції, кримінальне провадження відкрито за ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України), вживаються всі заходи для встановлення місцезнаходження зниклої журналістки.