Ще двох міліціонерів, які затримали суддю, відправили під домашній арешт

У Харкові суд змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт ще двом працівникам Державної служби охорони Артему Крилову й Ігорю Колюшенкову, які брали участь у затриманні в ресторані судді одного з районних судів міста.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення щойно ухвалив Апеляційний суд Харківської області.

Після судового засідання прокурор прокуратури Харківської області Валерій Кадигроб зазначив, що затримані працівники міліції на цей час вже не можуть будь-яким чином негативно вплинути на хід розслідування кримінального провадження, тому прокуратура підтримала клопотання про зміну запобіжного заходу на домашній арешт.

“На цей час досудове розслідування знаходиться на кінцевому етапі, проведені всі необхідні слідчі дії. Я вважаю, що на цей час у працівників ДСО немає можливості як-небудь негативно вплинути на хід розслідування кримінального провадження за цим фактом, тому вже відпала необхідність обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У зв’язку з цим я також прохав суд обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, що і було судом прийнято”, - сказав Кадигроб.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Департамент Державної служби охорони при МВС України поінформував, що у Харкові заарештовано співробітників Держслужби охорони, які намагалися припинити хуліганські дії відвідувача кафе, яким виявився суддя.

Зокрема, за даними ДСО, міліціонери, які приїхали 12 червня о 00.24 за викликом у кафе, побачили, як невідомий громадянин зі слідами крові на обличчі, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, вдарив охоронця кафе.

«Після неодноразово висловлених вимог припинити протиправні дії працівники міліції попередили правопорушника про можливість застосування засобів фізичного впливу та спеціальних засобів. Однак той кинувся до одного з міліціонерів й намагався відібрати у нього табельну вогнепальну зброю АКС-74У, викрикуючи при цьому, що зараз всіх перестріляє», - повідомили у Департаменті Держслужби охорони.

Працівники міліції застосували стосовно правопорушника засоби фізичного впливу та наручники. Після вказаних дій затриманий представився суддею одного з районних судів Харкова, пізніше ця інформація підтвердилася.

13 червня за ініціативи органів прокуратури, на підставі рішення суду, трьох міліціонерів Державної служби охорони було заарештовано.

13 червня перший заступник прокурора Харківської області Володимир Суходубов на брифінгу висловив переконання, що затримані працівники Державної служби охорони під час конфлікту у ресторані неправомірно застосували міри фізичного впливу та спецзасоби стосовно судді одного з районних судів Харкова.

Раніше сьогодні Апеляційний суд Харківської області змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт працівнику міліції Сергію Зубку, який 12 червня брав участь у затриманні в ресторані судді одного з районних судів Харкова.