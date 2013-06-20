У Донецьку горить 2-поверховий магазин

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається в повідомленні, інформація про пожежу по вулиці Куйбишева, 260-Д, надійшла сьогодні о 16.43.

Після прибуття першого підрозділу було встановлено, що горить фасад 2-поверхового будівельного магазину.

Розмір будівлі 130 х 10 м. Осередки горіння спостерігаються на обох поверхах. До місця події направлені сили та засоби Головного управління ДСНС України у Донецькій області за підвищеним номером виклику.

О 17.40 пожежу було локалізовано.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

До ліквідації пожежі залучено 8 одиниць спеціальної техніки та 32 чоловіка особового складу.