Експерти кажуть, що зростання ВВП Україні цього року чекати не варто

Зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2013 році буде нульовим у річному вираженні, вважають експерти рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг".

В аналітичному огляді, переданому УНІАН, експерти агентства відзначають, що українська економіка демонструє спад третій квартал поспіль.

«Слабкий зовнішній попит і низькі капітальні інвестиції, очевидно, основні причини падіння. Ми знижуємо свій прогноз зростання валового внутрішнього продукту на 2013 рік до 0% у річному вираженні (проти прогнозованого раніше зростання на 1% - УНІАН)», - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, за уточненими даними Держстату, ВВП України в першому кварталі 2013 року, порівняно з першим кварталом 2012 року (у постійних цінах 2007 року), знизився на 1,1%. Водночас, порівняно з четвертим кварталом минулого року в першому кварталі поточного року з урахуванням сезонного чинника зростання ВВП становило 0,6%.

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У 2012 році зростання реального ВВП становило 0,2%, до 1408,9 млрд грн, при цьому в четвертому кварталі 2012 року спад ВВП становив 2,5%.

Зростання реального ВВП України, за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, становитиме в 2013 році 2,5-3,4%.

Згідно з держбюджетом на поточний рік, номінальний ВВП у 2013 р. повинен становити 1,576 трильйона гривень, зростання ВВП - 3,4%.

Міністр фінансів України Юрій Колобов в ході міжнародної конференції «ABC: Ukraine & Partners» повідомив, що з урахуванням поточної ситуації зростання ВВП України в 2013 році складе 1-1,5%.

Разом з цим міжнародні експерти прогнозують нульове зростання ВВП або не вище 1,5%.

За версією Міжнародного валютного фонду, ВВП України за підсумками 2013 року становитиме 0%, за версією Світового банку – 1%, міжнародної аудиторської компанії «Ернст енд Янг» - 1,1%, тоді як ЄБРР спрогнозував падіння ВВП на 0,5%.