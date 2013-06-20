ПриватБанк заплатить 50 тисяч за інформацію про зломщиків

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

Згідно з інформацією служби безпеки банку, 19 червня вночі було зафіксовано кілька спроб пограбування терміналів самообслуговування, встановлених у торгових точках Ірпінського, Обухівського і Васильківського районів Київської області. «Злочинці, одягнені в маскувальний одяг із пов'язками на обличчі, відключали охоронну сигналізацію об'єктів торгівлі й за допомогою механічного інструменту зламували вхідні двері. Отримавши таким чином доступ до терміналів банку, зломщики намагалися розкрити сейфову частину терміналу й заволодіти грошовими коштами. Незважаючи на прибуття оперативної групи охорони протягом 5 хвилин, затримати злочинців на місці не вдалося», - йдеться в повідомленні банку.

Як повідомляє прес-служба, за будь-яку інформацію про особи грабіжників, що допоможе швидше їх затримати, джерелу інформації буде виплачено винагороду в розмірі 50 тис. грн, при цьому гарантується анонімність.