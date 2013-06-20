ЗМІ: В УМХ може з'явитися новий інвестор

Про це повідомили Комерсанту відразу кілька джерел, близьких до групи. Інформацію про закриття угоди підтвердив і генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа, якого UMH залучила для пошуку зовнішнього інвестора.

Залучену суму, форму фінансування, інвестора та інші параметри угоди Ігор Мазепа не назвав - зв'язок з ним під час розмови обірвався. Раніше в інтерв'ю "Комерсанту" Борис Ложкін заявляв про плани залучити від $ 40 млн до $ 70 млн, весь холдинг він оцінював в $ 450-500 млн.

Отримати офіційні коментарі UMH і самого пана Ложкіна не вдалося - на дзвінки "Комерсанта" вони не відповідали. Але в неофіційних бесідах один з менеджерів UMH повідомив, що прес-реліз про залучення коштів планується поширити в п'ятницю вранці.