У Криму грабіжник з електрошокером був затриманий «не відходячи від каси»

«Заява про розбійний напад надійшла від одного з продавців торгового центру, розташованого на Соловйовських складах. Чоловік повідомив, що в пункт обміну валют забрався зловмисник і спробував забрати у касира гроші. Правоохоронцям продавці передали зловмисника, якого вони утримували до їх приїзду», - повідомляє Сегодня за даними міліції Севастополя.

Як вдалося встановити правоохоронцям, події розвивалися таким чином: незадовго до кінця робочого дня в торговий центр зайшов молодий чоловік. У нього з собою була коробка. Хлопець підійшов до пункту обміну валют, у віконце простягнув касирові квитанцію. Як тільки дівчина взяла її в руки, він став на коробку і перестрибнув через тонку перегородку, що відділяла касира від клієнтів.

«Все сталося настільки швидко, що я навіть не встигла отямитися. Хлопець схопив мене за шию і, погрожуючи електрошокером, вимагав грошей. Я почала кликати на допомогу, на щастя, в торговому центрі виявилися небайдужі люди. До каси підбігло декілька продавців з сусідніх відділів. Зловмисник, побачивши, що до мене прийшла підмога, спробував втекти, але у нього нічого не вийшло. Його затримали продавці і тримали, поки не приїхала міліція», - розповіла касир.

Зловмисником виявився раніше судимий за розбійний напад і крадіжку 23-річний житель Херсонської області. За його словами, на злочин його штовхнуло скрутне матеріальне становище. До слова, до «справи» хлопець готувався заздалегідь - майже тиждень він ходив по соловйовським складам, підшукуючи відповідний об'єкт. Пункт обміну валют привернув його увагу, так як не був обладнаний камерою відеоспостереження, в ньому не було охорони. До слова, електрошокер хлопець придбав в інтернеті. У день скоєння злочину він взяв із собою картонну коробку, в яку помістив відро, використовував це пристосування для того, щоб зручніше було забратися в касу, знайшов викинуту квитанцію з пункту обміну валют, яку пред'явив касиру, щоб відвернути її увагу.