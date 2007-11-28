7 останніх членів НУ-НС погодилися підписати коаліційну угоду

Семеро членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, які не підписали коаліційну угоду з БЮТ, після зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ погодились це зробити.

Зокрема, в інтерв’ю УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА підтвердила, що сьогодні Президент зустрівся з 6-ма депутатами, які не поставили свій підпис під коаліційною угодою, а з Іваном ПЛЮЩЕМ переговорив по телефону.

Результатом зустрічі, за словами І.ВАННИКОВОЇ, є те, що депутати дали згоду поставити свої підписи під коаліційною угодою з БЮТ.