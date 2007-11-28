Єхануров: БЮТ не буде проти приватизації енергокомпаній

21:06, 28 листопада 2007
Суспільство
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Про це він повідомив іноземних інвесторів

Прем`єр-міністр України Юрій Єхануров в залі засідань Верховної Ради. Київ, 4 липняНародний депутат від НУ-НС Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що фракція БЮТ у парламенті не буде проти приватизації енергогенеруючих компаній, прихильником чого є НУ-НС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ході телефонної конференції з іноземними інвесторами.

«Я не пам`ятаю зацікавлених (у приватизації від БЮТ), отже вони не будуть проти», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Нагадаємо, зараз питання капітальних інвестицій в енергетичну галузь України стоїть гостро. За словами аналітика ІФГ «Сократ» Яна ЛІПЧИНСЬКОГО, на сьогодні Мінпаливенерго вже розробило Концепцію приватизації електроенергетичних компаній. Він повідомив, що в ній передбачається формування Фонду капітальних інвестицій для модернізації державних енергокомпаній із коштів, одержаних від приватизації. Проте, за його словами, «здійснення приватизації все більше стає залежним від політичної ситуації в країні, і тому просувається поволі.

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