ДТП у Києві: Військова прокуратура підтвердила, що водій Інфініті працює в СБУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Військової прокуратури Центрального регіону, за попередніми даними, саме цей водій, проігнорувавши правила дорожнього руху, зокрема червоне світло світлофора, став винуватцем ДТП. Також у прокуратурі підтвердили, що в “Інфініті” був ще один працівник спецслужби. Водночас наразі немає інформації з приводу того, в якому стані перебували обидва чоловіки, так само, як і нема інформації про наявність в автомобілі зброї. У прокуратурі зазначили, що всі зібрані матеріали щодо ДТП перебувають в міліції і будуть передані органам прокуратури пізніше.

У свою чергу у прес-центрі СБУ запевнили, що в разі, якщо буде отримане офіційне підтвердження, що саме працівники служби були в “Інфініті” і саме вони стали винуватцями дорожньої пригоди, ніхто не збирається чинити будь-яких дій, щоб ці особи не понесли відповідного покарання.

На тему: ЗМІ: У Києві намагаються «зам'яти» велике ДТП за участю п'яних працівників СБУ (фото)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 червня, близько 7-ї години ранку, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів. На Інтернаціональній площі сталося зіткнення автомобілів «Infiniti fx35», «Toyota corolla», «Opel zafira» та автобуса «МАЗ». Після зіткнення «Infiniti» перекинувся.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля «Infiniti» від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Водія і двох пасажирів цього ж автомобіля, а також водія та шестеро пасажирів автобуса доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.