Офіційний курс валют на 26 червня

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 25 червня – 799.3000) 100 EUR – 1049.8006 (на 25 червня – 1053.4774) 10 RUR – 2.4433 (на 25 червня – 2.4411). Усі курси валют на 26 червня

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