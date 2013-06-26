Офіційний курс валют на 26 червня
04:00, 26 червня 2013Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.
Євро падає / Фото : rus.ruvr.ru
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 799.3000 (на 25 червня – 799.3000)
100 EUR – 1049.8006 (на 25 червня – 1053.4774)
10 RUR – 2.4433 (на 25 червня – 2.4411).
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