Офіційний курс валют на 26 червня

04:00, 26 червня 2013
Суспільство
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Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України.

гроші євро доллар / Фото : rus.ruvr.ru

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 26 червня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 799.3000 (на 25 червня – 799.3000)

100 EUR – 1049.8006 (на 25 червня – 1053.4774)

10 RUR – 2.4433 (на 25 червня – 2.4411).

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