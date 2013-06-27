Працівники СБУ змусили журналістів стерти відео, відзняте на похороні

Про це повідомляється на сайті телеканалу.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, другу жертву ДТП за участю двох співробітників СБУ, 27-річного Сергія Матковського, поховали 25 червня на Берковецькому кладовищі.

«Труну привезли на катафалку Bentley. Це все, що можуть розповісти «Надзвичайні новини», адже відзняте відео знімальною групою примусили стерти численні колеги загиблого», - повідомляють на каналі і наголошують, що це були не родичі загиблого, а саме колеги.

Більш того, йдеться у повідомленні, «деякі з них, піддавшись параноїдальним настроям та, діючи всупереч закону, копирсалися у телефоні репортера, шукаючи там заборонені записи».

З цього приводу редакція «Надзвичайних новин» робить офіційну заяву до прокуратури і просить належним чином відреагувати, наголошується у повідомленні.

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У свою чергу народний депутат Микола Катеринчук направив депутатське звернення до Генеральної прокуратури України, в якому просить знайти винних у перешкоджанні діяльності журналістів програми «Надзвичайні новини» під час похорон загиблого представника СБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Катеринчука, на його думку, дії працівників СБУ, які заважали журналістам, є кримінально караними діяннями, і відповідно до ч.1 статті 171 Кримінального кодексу України розцінюються як перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, та караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня, близько 7-ї години ранку, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю чотирьох транспортних засобів. На Інтернаціональній площі сталося зіткнення автомобілів «Infiniti fx35», «Toyota corolla», «Opel zafira» та автобуса «МАЗ». Після зіткнення «Infiniti» перекинувся.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля «Infiniti» від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди. Водія і двох пасажирів цього ж автомобіля, а також водія та 6 пасажирів автобуса було доставлено до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості. Пізніше працівник СБУ, що був пасажиром в Infiniti FX35, помер у лікарні.