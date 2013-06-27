Кабмін звільнив заступника голови Нафтогазу

Кабінет міністрів України звільнив Євгена Корнійчука з посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за власним бажанням.

Відповідне рішення закріплено урядовим розпорядженням №439 від 26 червня 2013 року.

«Звільнити Корнійчука Євгена Григоровича з посади заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за власним бажанням», - йдеться в документі.

Як раніше повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2013 року Кабінет міністрів України призначив Валерія Ясюка заступником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

У квітні Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив першого заступника і двох заступників голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Зокрема, розпорядженням №253-р першим заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Валентина Франчука.

Розпорядженням №252-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Володимира Тріколіча, який раніше обіймав посаду першого заступника голови правління НАК.

Розпорядженням №254-р заступником голови правління НАК «Нафтогаз України» призначено Дмитра Мормуля.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.