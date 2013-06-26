Міненерговугілля зробило прогноз дефіциту Нафтогазу на 2013 рік

Про це УНІАН повідомив народний депутат з фракції «Свобода» Юрій Сиротюк, посилаючись на документ, підготовлений Міненерговугілля.

Згідно з документом, Міністерство енергетики і вугільної промисловості пропонує затвердити дотації Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» на 2013 рік у розмірі 32,2 млрд грн. з яких передбачено випуск облігацій держпозики на 8 млрд грн, решта 24,2 млрд грн пропонується передбачити при підготовці змін до держбюджету-2013.

Також у документі повідомляється, що прогнозний дохід НАК «Нафтогаз України» в 2013 році становить 166,1 млрд грн, витрати — 165,5 млрд грн, відповідно, чистий прибуток — 0,6 млрд грн. Сплата податків і зборів до державних цільових фондів — 18,4 млрд грн.

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Також Сиротюк повідомив, що фінансовий план «Нафтогазу» з такими показниками Кабміном сьогодні не був затверджений.

У наданому документі зазначається, що фінансовий план «Нафтогазу» не підписано Мінфіном і до нього є заперечення Міністерства юстиції.

Також Мінфін акцентує увагу, що рентабельність діяльності «Нафтогазу» з торгівлі нафтопродуктами становить лише 0,9% (доходи — 27,1 млрд грн, витрати — 26,9 млрд грн), і пропонує відмовитися від цього виду діяльності.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Нафтогаз України» у 2012 році одержала чистий збиток у розмірі 10,271 млрд грн.

Кабінет міністрів України з кінця квітня 2013 року робить спроби затвердити фінансовий план «Нафтогазу України», проте дотепер остаточного рішення прийняти не може.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.