Кілометр дороги в Україні коштує у 2,5 рази менше, ніж у Європі - міністерство

17:15, 27 червня 2013
Суспільство
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Вартість будівництва одного кілометра автомобільної дороги I категорії в Україні становить 5,6 млн дол., що в 2,5 рази менше, ніж у Європі.

Українські дороги дешевші за європейські

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури.

«У країнах Євросоюзу, в Росії та США будівництво доріг значно дорожче - в нашій державі вартість 1 км автодороги I категорії в 1,26 разу менша, ніж у Росії, вдвічі менша, ніж у США, і в середньому в 2,5 рази менша, ніж у Європі. Приміром, у Росії будівництво такої дороги коштує 6,3 млн дол. за кілометр, США - 10 млн дол., Канаді - 11 млн дол., Словаччині - 12,8 млн дол., Франції - 13,4 млн дол., Німеччині - 14,5 млн дол. А в Україні в середньому орієнтовна вартість 1 км дороги I категорії становить більше 5 млн дол. (40-50 млн грн)», - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Згідно з повідомленням, за даними Державного дорожнього науково-дослідного інституту імені М.П. Шульгіна, станом на 2013 рік, в Україні будівництво або реконструкція 1 км дороги I категорії коштує 5,6 млн дол., II категорії - 2,94 млн дол., III категорії - 2,64 млн дол., IV категорії - 1,46 млн дол., V категорії - 0,3 млн дол. При цьому капітальний ремонт українських доріг обходиться: I категорії - 3,4 млн дол. за 1 км, II - 1,78 млн дол., III - 1,6 млн дол., IV - 0,76 млн дол., V - 0,18 млн дол.

Зокрема, приміром, вартість робіт із будівництва обходу м. Луганськ довжиною 27,4 км II категорії становила 502,0 млн грн - тобто в середньому це 18,3 млн грн за 1 км.

А будівництво 12, 3 км третьої черги обходу м. Донецьк I категорії коштує 485,9 млн грн (39,5 млн грн за 1 км).

У 2011 році вартість I черги обходу Дніпропетровська довжиною 17,36 км за параметрами I категорії становила 763 млн грн (43,9 млн грн за 1 км).

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На сьогоднішній день в Одеській області виконуються роботи з будівництва обходу м. Рені II категорії довжиною 6,4 км, де 1 км обходиться в 24,3 млн грн (загальна вартість - 155,4 млн грн). А на Закарпатті будується обхід с. Ракошине на дорозі Київ-Чоп - теж I категорії - довжиною 5 км загальною вартістю 216,4 млн грн, тобто 43,3 млн грн за 1 км.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул заявляв, що покращення якості доріг потребує збільшення щорічного фінансування до 40 млрд грн із 16,9 млрд грн, передбачених у держбюджеті на 2013 рік.

У березні прем'єр-міністр України Микола Азаров ініціював зміну державного управління автодорожньою галуззю за допомогою, перш за все, розділення функції проектування будівництва та прийому в експлуатацію автомобільних доріг.

Виступаючи на засіданні ради регіонів при Президенті України 21 березня Азаров сказав, що для ремонту близько 170 тис. км доріг Україні буде потрібно 500 млрд грн.

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