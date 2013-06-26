Янукович назвав одне з головних завдань влади на 2014 рік

Президент України Віктор Янукович заявляє, що відновлення та будівництво регіональних автомобільних доріг - одне з головних завдань для влади на 2014 рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, на цьому він наголосив під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних державних адміністрацій.

«На наступний, 2014 рік ми готуємось до будівництва регіональних доріг», - сказав Янукович.

За словами Президента, підготовку до реалізації цієї програми вже розпочато. Зокрема, заплановано будівництво профільних заводів, планується закупівля необхідних матеріалів. «Ця робота вже спланована і вона вже йде», - зазначив Янукович.

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«Зрозуміло, що всі дороги за рік ми не зробимо, але ми повинні зробити переважну більшість життєво важливих доріг», - підкреслив Янукович, додавши, що «з року в рік ми будемо цю програму виконувати».

Звертаючись до кандидатів на посаду голів райдержадміністрацій, Президент наголосив на необхідності визначення першочерговості робіт у кожному з регіонів.

Глава держави звернув увагу на загальну актуальність питання відновлення та будівництва доріг для України, зокрема в контексті завдань модернізації роботи «швидкої допомоги».