У День Конституції українцям обіцяють дощі та грози (відео)

Як прогнозують синоптики, майже по всій території України буде спекотно та волого. Лише кримчан очікуватиме справді курортна сонячна погода, повідомляє ТСН.

Та, незважаючі на дощі цими вихідними, традиційним шашликам загрожує найвищий – п'ятий ступінь пожежної небезпеки, тому рятувальники закликають відпочивальників не ходити у ліс.

Заборонено розпалювати багаття та кидати недопалки на суху траву. Аби уникнути пожеж, рятувальники усі вихідні посилено патрулюватимуть зони відпочитку. "Коли людей приїжджає багато з міста, то, як правило, з'являються ці пожежі.

Треба до них під'їхати просто поговорити спокійно, розказати, пояснити. Люди як правило розуміють", – розповів головний лісничий Тетерівського лісгоспу Іван Черевко. Як повідомлялося раніше, пожежники навчили українців правильно розводити багаття для шашликів.