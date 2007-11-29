Сєвєродонецьк-2 має об’єднати Україну?

Один з ініціаторів ІІ з’їзду депутатів усіх рівнів у Сєвєродонецьку, голова Луганської обласної ради Валерій ГОЛЕНКО запевняє, що з’їзд проводитиметься з метою об’єднання України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи на сесії Луганської облради.

У своїй промові В.ГОЛЕНКО ще раз підтвердив, що у січні-лютому наступного року в Сєвєродонецьку планується провести ІІ з’їзд депутатів всіх рівнів.

Він підкреслив, що нагальна потреба у проведенні цього з’їзду зумовлена «тотальною політикою українізації».

«Основна мета наступного з’їзду – об’єднати країну, знявши питання двомовності», – наголосив В.ГОЛЕНКО.

За його словами, учасники з’їзду обговорюватимуть винятково гуманітарні питання, зокрема: утиск російської мови через політику українізації Сходу та Півдня України, реабілітація воїнів ОУН-УПА, протистояння української та російської культур та загроза відродження націоналізму.

В.ГОЛЕНКО також нагадав депутатам облради, що вчора виповнилася третя річниця з дня проведення у Сєвєродонецьку першого з’їзду депутатів усіх рівнів. За його словами, той з’їзд запобіг розколу України.

Крім того, В.ГОЛЕНКО зазначив, що його особисто здивував факт направлення групи фахівців СБУ на Луганщину після ухвалення рішення про проведення ІІ з’їзду депутатів у Сєвєродонецьку. «Жодних питань, які б посягали на цілісність держави, на з’їзді не обговорюватиметься», – сказав він.

Водночас у своєму виступі голова Луганської облради так і не назвав остаточну дату проведення з’їзду.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада ц.р. голова Луганської обласної ради В.ГОЛЕНКО повідомив про ініціативу провести у Сєвєродонецьку другий з’їзд депутатів усіх рівнів. За його словами, на з’їзд запропоновано винести гуманітарні та мовні питання, орієнтовно він відбудеться у січні-лютому наступного року.

Один з лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що Партія регіонів не приймала рішення про проведення з’їзду в Сєвєродонецьку, це ініціатива одного з членів партії Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА.

Звернення ініціативної групи з проведення з’їзду підписали голови Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської та Полтавської облрад В.ГОЛЕНКО, Василь САЛИГІН, Володимир ДЕМЬОХІН, Юрій ВІЛКУЛ та Олександр УДОВИЧЕНКО; перший заступник голови Верховної Ради Криму Сергій ЦЕКОВ, мери Сімферополя та Миколаєва Геннадій БАБЕНКО і Володимир ЧАЙКА, секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО, а також народний депутат В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Служба безпеки України заявила, що вживає заходів, спрямованих на недопущення повторення сепаратистських проявів, які спостерігалися три роки тому на з’їзді в Сєверодонецьку Луганської області. За інформацією начальника прес-служби СБУ Марини ОСТАПЕНКО, у відомстві створено спеціальну групу фахівців, яка вже виїхала до Луганської області з метою невідкладного вжиття передбачених законами заходів з метою недопущення проявів та посягань на територіальну цілісність та конституційний лад у державі.

Довідка УНІАН. 28 листопада 2004 року у місті Сєверодонецьку Луганської області відбувся з`їзд депутатів та державних службовців різних рівнів східних, південних та деяких інших областей України. На цьому зібранні у виступах керівників державних адміністрацій, голів обласних рад Донецької, Луганської, Харківської, Одеської та інших областей, народних депутатів України лунали заклики щодо порушення суверенітету, територіальної цілісності України, її розколу та утворення окремих територіальних об`єднань.