На шахті ім. Засядька знайшли тіло одного з 11 зниклих безвісти гірників

На шахті ім. Засядька в Донецьку гірничорятувальники знайшли тіло одного з 11 гірників, які вважаються зниклими безвісти після аварії 18 листопада.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, вранці 29 листопада при відновленні виробки 13-го західного конвеєрного штреку пласта L 1 було знайдене тіло загиблого гірника. О 14.40 тіло було видано на поверхню і передано для пізнання. У шахті працювала комісія на чолі з представниками Генеральної прокуратури України і представниками прокуратури Донецької області.

У штабі також повідомили, що з метою ліквідації пожежі, з поверхні шахти трьома азотними станціями продовжується подача газоподібного азоту через перемичку N3 на 13-й східний вентиляційний штрек. Всього станом на 17.00 29 листопада подано 215 тис. 820 кубометрів азоту. Крім того, встановлені натяжна і приводна станції конвеєра, змонтовані роликоопори, здійснено навішування верхньої стрічки, виконується навішування нижньої стрічки.

Одночасно здійснюється контроль шахтного повітря. У шахті працює чотири відділення гірничорятувальників. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.