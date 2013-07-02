На Харківщині врятували дитину, яка застрягла в алюмінієвому бідоні (фото)

У Боровському районі Харківської області хлопчик 2010 року народження заліз у п’ятнадцятилітровий алюмінієвий бідон і застряг, повідомляє ДСНС України у Харківській області.

Батьки намагалися дістати дитину самостійно, але усі спроби ні до чого не призводили, тож довелося викликати рятувальників.

Рятівники заспокоїли малюка, потім, оцінивши ситуацію, прийняли рішення застосувати виключно ручний немеханізований аварійно-рятувальний інструмент, щоб не заподіяти шкоди дитині.

Співробітники ДСНС акуратно відрізали дно бідону і вивільнили дитину, яка не зазнала жодних травм.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в селі Кам’яні Потоки Кременчуцького району в бідоні застрягла дитина 2011 року народження. Виявив її батько, але самостійно йому не вдалося визволити сина, і він зателефонував до служби «101». Рятувальники прибули на місце події та витягли дитину з бідону. Дитину відвезли до лікарні з діагнозом «здавлення грудної клітини».