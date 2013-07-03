Міліціонерів засудили за побиття людей з помсти

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури області, 27 червня вироком Маловисківського районного суду колишніх працівників райвідділу міліції визнано винними у вчиненні злочину. Суд погодився з пропозицією державного обвинувача, призначивши працівникам міліції покарання у вигляді трьох та чотирьох років позбавлення волі, з позбавленням спеціального звання – капітана та старшого лейтенанта міліції.

Пособника злочину засуджено до трьох років позбавлення волі. Після оголошення вироку у залі суду усіх трьох підсудних було взято під варту.

Суд довів, що влітку 2012 року правоохоронці спільно зі своїм знайомим, керуючись помстою за побиття брата одного з міліціонерів, вивезли двох мешканців району до лісу поблизу села Кам’янка, де нанесли їм тілесні ушкодження із застосуванням спеціальних засобів. Іншому потерпілому тілесні ушкодження було спричинено за місцем проживання.