Головне за день: огляд топ-новин

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Армія та поліція займають околиці площі Тахрір

Армія та сили МВС Єгипту в середу вранці почали посилювати охорону біля площі Тахрір у центрі єгипетської столиці для захисту тамтешніх демонстрантів. Органи безпеки Єгипту заборонили Президенту Мурсі виїзд із країни.

S&P знизило рейтинги найбільших банків світу

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг контрагента фінансових гігантів Barclays Bank, Credit Suisse і Deutsche Bank до "А" з "А +" і підтвердило аналогічний рейтинг UBS "А", повідомляє Прайм з посиланням на прес -реліз агентства.

Рибак анулював картки нардепів Домбровського та Балоги

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак анулював картки для голосування народних депутатів Олександра Домбровського та Павла Балоги.

Азаров окреслив «фронт робіт» для нардепів в останні дні сесії

Прем'єр-міністр Микола Азаров сподівається на результативну роботу Верховної Ради в останні дні сесії.

Розгляд справи Павличенків перенесли

Апеляційний суд Києва переніс на 23 липня сьогоднішнє судове засідання у справі про розгляд скарги на вирок Дмитру та Сергію Павличенкам, засудженим за вбивство судді Шевченківського районного суду столиці Сергія Зубкова.

Врадіївські міліціонери брали участь в атаці на фірму Корнацьких - журналіст

Співробітники Врадіївського райвідділу міліції були активними учасниками рейдерського захоплення «Агрофірми Корнацьких».

У Польщі відповіли «Свободі»: Коморовський їде до Луцька як пілігрим

У Президента Польщі вважають несправедливою заяву представника "Свободи" про "небажаність" його візиту в Україну

Полтавський губернатор: Держказначейство не віддає області 170 мільйонів

У Держказначействі «зависло» 170 млн грн платежів по Полтавській області, заявляє губернатор Удовиченко.

Капітана міліції Дрижака заарештували

У Миколаєві суд заарештував капітана міліції Дрижака до 15 серпня.

Жертву «врадіївського згвалтування» лікують за гроші односельців

Жертву "врадіївського згвалтування" Ірину Крашкову сьогодні вранці перевели в окрему палату нейрохіругічного відділення Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Опозиція у ВР оголосила свій ультиматум

Опозиція не братиме участі у голосуваннях, доки не буде законного рішення щодо Балоги і Домбровського - Соболєв.

У Врадіївці затримали журналістів 1+1, ТВі та Лівого берега

У смт Врадіївка Миколаївської області було затримано групу журналістів, які готували матеріал про зґвалтування працівниками міліції 29-річної жінки.