Президенту Єгипту заборонили виїжджати з країни

Президенту Єгипту Мухаммеду Мурсі і представникам ісламістських кіл, які перебувають при владі, заборонено виїзд із країни.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на представників органів безпеки.

Один із найближчих помічників Президента Єгипту радник із зовнішньої політики Ісам аль-Хаддад на своїй сторінці в мережі Facebook назвав те, що відбувається зараз у країні, "військовим переворотом".

"Давайте називати речі своїми іменами - те, що зараз відбувається, це військовий переворот", - написав радник Мурсі. За його словами, жоден військовий переворот не може обійтися без кровопролиття.

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«У ці години між президентською канцелярією і командуванням збройних сил проводяться насичені переговори для розв’язання політичної кризи», - заявив представник партії «Свобода і справедливість» в канцелярії Президента Рагаб Басель.

Водночас, співбесідник агентства спростував інформацію, поширену деякими ЗМІ, про нібито взяття під домашній арешт Президента Мурсі.

Сьогодні сплив термін ультиматуму, висунутого армією для врегулювання політичної кризи в країні. Військові 1 липня попередили, що якщо уряд і опозиція не зможуть розв’язати ситуацію і задовольнити вимоги населення, то армія оголосить про «подальшу карту дій» з виходу із кризи, яка здійснюватиметься під її контролем. Глава держави і його прихильники з числа ісламістів відкинули ультиматум військових.