У Врадіївці затримали журналістів 1+1, ТВі та Лівого берега

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, відповідний «інцидент з участю представників знімальних груп телеканалів «1+1» та «ТВі» мав місце сьогодні, 3 липня, близько 14.30 годин».

У міліції стверджують, що «журналісти двох телеканалів намагалися проникнути до домоволодіння колишнього керівника Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області».

«Інформацію про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією за ч. 1 ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України», - говориться в повідомленні.

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«Зі слів дружини колишнього керівника Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області, незнайомці увійшли до господи та почали стукати у вікно будинку. Не дочекавшись відповіді, чоловіки відчинили вхідні двері та увійшли до оселі саме у той момент, коли заявниця виходила до них. На запитання жінки, хто вони такі та що їм потрібно, незнайомці представились знімальними групами центральних телеканалів та сказали, що хочуть взяти у неї коментар. Жінка відмовилася та зателефонувала до міліції», - повідомляє УЗГ МВС і зазначає, що «усіх учасників події запрошено до Врадіївського РВ УМВС у якості свідків для з’ясування усіх обставин цієї справи».

Журналісти ж заявляють, що вони хотіли поспілкуватись з колишнім очільником райвідділку Врадіївки Віталієм Синицьким, для чого і прийшли до його будинку. Постукали у хвіртку. Ніхто не відчинив. Вона виявилась незамкненою, і журналісти зайшли у двір, пише ТСН.

Підійшли до будинку і постукали у двері. Їм відчинила дружина Синицького і сказала, що коментарів не дає. Тоді журналісти розвернулись і вийшли. А ти часом до двору під'їхали міліціонери. І попросили проїхати з ними до відділку. Там у журналістів взяли свідчення. Їм інкримінують втручання у приватне життя.

Як повідомляв УНІАН, з 1 по 2 липня Врадіївський районний відділ міліції у Миколаївській області пікетували кілька сотень місцевих жителів з вимогами затримання капітана міліції Євгена Дрижака, на якого 29-річна Ірина Крашкова вказує як на учасника її згвалтування.

Наказом міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка з посади усунуто начальника Управління МВС України в Миколаївській області Валентина Парсенюка і звільнено керівника Врадіївського райвідділу міліції.

Увечері 2 липня прокуратура Миколаївської області затримала капітана Врадіївського райвідділу міліції Дрижака.

Довідка УНІАН. 29-річну жінку у Врадіївці Миколаївської області знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства на тілі. Потерпіла була госпіталізована до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і таксист Сергій Рябіненко.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.121, ч.3 ст.152, ч.4 ст.187 КК України (завдання тяжких тілесних ушкоджень, згвалтування, розбійний напад).