У Львові горіла 7-поверхова будівля «Укренерго»

08:45, 04 липня 2013
Суспільство
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У Львові спалахнула пожежа в семиповерховій адміністративній будівлі державного підприємства національної енергетичної компанії «Укренерго».

У Львові ліквідовано пожежу в будівлі «Укренерго»

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 1.19 пожежу було ліквідовано.

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Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю на площі близько 150 кв. м. Причина пожежі встановлюється.

До гасіння пожежі залучались пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Львівській області.

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