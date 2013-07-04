У Львові горіла 7-поверхова будівля «Укренерго»

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, сьогодні о 1.19 пожежу було ліквідовано.

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Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю на площі близько 150 кв. м. Причина пожежі встановлюється.

До гасіння пожежі залучались пожежно-рятувальні підрозділи Головного управління ДСНС у Львівській області.