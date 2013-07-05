Шахраї відбирали у пенсіонерів тюнери

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівського міськуправління міліції, перший випадок шахрайства був зафіксований ще у квітні. Тоді невідомий молодий чоловік, представившись працівником фірми з установки цифрового телебачення, підійшов біля під'їзду до мешканки Центрально-Міського району і поцікавилася, чи справний у неї недавно встановлений ТБ-тюнер.

Після того, як чоловік перевірив винесений йому тюнер, він, нібито, встановив несправність і запропонував пенсіонерці послугу з ремонту тюнера. Далі заповнив документи, внісши в них неправдиві дані неіснуючої фірми, і зник.

За словами начальника Горлівського міськуправління міліції Павла Панасюка, за аналогічною схемою втратили свої тюнери ще кілька пенсіонерів. У деяких випадках компанію зловмиснику складав це один молодик. Міліціонерам знадобився час, щоб встановити особи зловмисників, а також місце, де вони збували майно довірливих громадян. Ними виявилися двоє місцевих жителів, 16 і 19 років, які пояснили свої вчинки бажанням заробити грошей. Жертв вони обирали випадкових, а тюнери збували на ринку по 200-300 гривень.

На сьогодні вже доведена причетність кримінального дуету до десяти епізодів шахрайства і відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство, здійснене за попередньою змовою осіб) КК України, санкція якої передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.

Міліція ж в черговий раз закликає громадян бути пильними, і не пускати на поріг фахівців, яких не викликали, а тим більше нічого їм не віддавати.