ЄС поширить свій енергетичний ринок на Україну та Молдову

Європейський Союз поширить свій енергетичний ринок на держави-сусіди, зокрема, Україну та Молдову.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, відповідне рішення ухвалили керівники держав ЄС.

Керівний орган ЄС вирішив розвивати стратегічне партнерство із державами - головними виробниками, споживачами та країнами, що здійснюють транзит енергоносіїв. При цьому пріоритетами мають стати завершення переговорів щодо Протоколу про транзит, Енергетичної хартії і забезпечення її ратифікації тими країнами, що документ вже підписали.

Окрім цього, держави-сусіди, зокрема Україна, мають приєднатися до енергетичної угоди, що ЄС 2005 року підписав із Хорватією, Боснією та Герцеговиною, Сербією та Чорногорією, Македонією, Албанією, Румунією, Болгарією та Косово. У документі йдеться про створення законодавчої бази для входження цих держав до інтегрованого енергетичного ринку.

Нагадаємо, що Європейська комісія рекомендувала Європейській Раді також включити розділ з енергетики до майбутньої двосторонньої угоди з Україною.