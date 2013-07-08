У Клименка обіцяють без затримок пропускати паломників в Україну

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів, «з метою запобігання виникненню ситуативних черг і спрощення процедури перетину кордону на період проведення святкових заходів щодо святкування 1025-річчя хрещення Київської Русі, яке відзначається 27-28 липня, на митних пунктах пропуску, в разі потреби, буде збільшено кількість інспекторів, організовано виносні робочі місця безпосередньо на смугах руху. Всі митні процедури здійснюватимуться швидко і без затримок».

Як сказано в повідомленні, в разі потреби міністерство організує реверсивні смуги руху в автомобільних пунктах пропуску через кордон України. З метою прискорення перетину кордону і зменшення часу, необхідного для проходження контрольних процедур, у пунктах пропуску через державний кордон України застосовується двоканальна система, де кожен самостійно вибирає відповідний канал пропуску ("зелений коридор" або "червоний коридор").

Працівники Міндоходів надаватимуть необхідну консультаційну допомогу платникам податків з питань дотримання вимог Податкового і Митного кодексів України в рамках підготовки і проведення заходів, присвячених 1025-річчю хрещення Київської Русі.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року Міндоходів розглядало можливість використання досвіду Євро-2012 в частині лібералізації правил проходження через кордон і прискорення процедур пропуску транспортних засобів між Україною і Польщею.

Під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року використання двоканальної системи в пунктах пропуску дало змогу організувати безперебійний і швидкий пропуск через кордон членів футбольних команд, представників УєФА, організованих груп туристів та уболівальників.