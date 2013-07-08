Прокуратура розслідує смертельне побиття регіонала - є один затриманий

У Донецькій області прокуратура проводить розслідування за фактом нападу на депутата райради від Партії регіонів Олександра Аксьонова, яке призвело до його смерті.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі прокуратури Донецької області, правоохоронці з’ясували, що в одному із селищ Костянтинівського району стався напад на депутата районної ради. У результаті бійки, яка виникла між представником влади і п'ятьма невідомими, чоловік 1964 року народження одержав смертельні травми, від яких помер у місцевій лікарні. Пошкодження різного ступеня тяжкості отримали також двоє родичів загиблого.

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Дані за цим фактом було занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Розслідування доручено слідчому відділу Костянтинівської міліції. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво ходом розслідування цього злочину.

За підозрою у скоєнні цього правопорушення органами міліції вже затримано раніше судимого місцевого жителя 1981 року народження. Триває розшук інших учасників подій.

Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області невідомі смертельно побили депутата районної ради від Партії регіонів Олександра Аксьонова. Про це газеті «Вести» повідомив начальник Костянтинівського міського відділу міліції Віталій Колупай.

Водночас, як повідомляє сайт костянтинівської газети ”Провинция”, у суботу ввечері близько 18:30 Аксьонов разом з родичами перегородили на тракторі дорогу ”крутим донецьким хлопцям”. Після чого ті вийшли з машини і побили Аксьонова.

За деякими даними, ”донецьких” було шестеро, і вони були напідпитку. Проте, хто вони - невідомо.

Аксьонов також займався аграрним бізнесом - очолював сільськогосподарське підприємство ”АКС” (торгівля зерновими).