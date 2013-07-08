Більшості українців не по кишені знімати квартири в Києві поодинці

Про це повідомили аналітики сайту приватних оголошень Slando.

«Українцям не по кишені знімати квартири в Києві поодинці. Так, середня вартість оренди однокімнатних апартаментів становить 4 250 грн, тоді як середня зарплата в столиці становить трохи більше 5 000 грн», - йдеться в повідомленні Slando.

Аналітики компанії відзначають, що з початку липня в Києві пропонувалося в довгострокову оренду близько 85 тис. квартир. З них найбільше однокімнатних - 35,2 тис. При цьому на апартаменти з 4 і більше кімнатами припадало тільки 2,3 тис. пропозицій.

На тему: У Києві подорожчала оренда квартир

За даними Slando, ціни на однокімнатні квартири в столиці починаються від 2 500 грн. «При цьому відносно пристойне житло можна відшукати мінімум за 3 000 грн. Середня ціна оренди «двійки» в Києві складає 6 400 грн, тоді як найдоступніші пропонуються за 3 500 грн. Трикімнатні квартири в Києві здаються в середньому за 9 500 грн. При цьому вже за 5 500 грн можна знайти «прийнятні» пропозиції на околицях», - підкреслили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість оренди 1-3-кімнатних квартир у Києві, за даними консалтингової компанії SV Development, за 6 місяців 2013 зросла на 2,75% - до 710 дол на місяць. При цьому з 1 січня по 30 червня поточного року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість зданих в оренду квартир у столиці збільшилася на 10,5% - до 8505 угод.

Згідно з опитуванням центру Разумкова, у 15,5% киян немає власного житла

Довідка УНІАН. Slando.ua - дошка приватних інтернет-оголошень українців, входить у великий холдинг електронної комерції Аllegro Group Ukraine. У базі сайту Slando зберігається понад 4,4 млн приватних оголошень від українських інтернет-користувачів. З них понад 1,3 млн припадає на розділ нерухомості.