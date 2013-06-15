Shell відправить українську групу екологів у США

Про це повідомили УНІАН у прес-службі українського офісу компанії Shell.

«Ми, безумовно, розуміємо і поділяємо бажання української громадськості отримати додаткову інформацію про проекти видобутку нетрадиційного газу у світі. Ми впевнені, що немає кращого способу розібратися у всіх аспектах реалізації проекту, переконатися в рівні стандартів безпеки та захисту навколишнього середовища Shell, ніж побачити їх дотримання на власні очі на наших діючих проектах в інших країнах. Тому ми запрошуємо українських фахівців та представників зацікавлених громадських організацій до участі в ознайомчій поїздці на наш проект у Пенсильванії, США», - цитує прес-служба віце-президента Shell в Україні Грехема Тайлі.

Група експертів буде сформована за результатами збору заявок. Заявки приймаються до 24 червня. Візит групи на проект Марселлус відбудеться наприкінці липня цього року.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому 2012 р. Україна оголосила конкурси на укладення УРП щодо Юзівської (Донецька та Харківська області) та Олеської (Львівська область та Івано-Франківська обл.) Площ із запасами сланцевого газу. У травні 2012 р. переможцями конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції на видобуток газу на Олеській та Юзівській площах стали компанії Сhevron і Shell. Прогнозні ресурси Юзівської площі оцінюються в 4,054 трлн куб. м газу. Прогнозні ресурси Олеської площі - в 2,98 трлн куб. м газу.

17 січня 2013 Харківська облрада схвалила проект угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться на ділянці Юзівська, частина якого розташована на території області.

24 січня Давосі у присутності Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзівська» про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівський площі в Харківській і Донецькій областях.

Після підписання угоди з критикою проекту виступили ряд екологічних і громадських організацій, а також деякі політичні партії.