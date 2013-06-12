Азаров сподівається на великі обсяги сланцевого газу

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це Азаров заявив під час зустрічі з президентом Europe, Eurasia & Middle East Exploration & Production for Chevron Corp. Джеєм Джонсоном.

«Нам дуже цікаве видобування газу з нетрадиційних джерел, таких, наприклад, як сланцевий газ. І я думаю, що, зокрема, за допомогою вашої компанії ми одержимо в центрі Європи хороші обсяги газу», - сказав він.

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Прем'єр зазначив також, що зараз рентабельно стало розвивати навіть старі радянські газові родовища, завдяки яким Україна у минулі часи видобувала 50-60 млрд кубометрів природного газу на рік.

При цьому Азаров підкреслив, що дії уряду, направлені на збільшення власного видобування вуглеводнів, вже дають практичні результати.

Як приклад він навів дві бурові платформи, які працюють на шельфі Чорного моря, де в 2013 р. планується видобути 1,8 млрд кубометрів природного газу, а в 2014 році збільшити видобуток до більш як 2,5 млрд кубометрів.

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У свою чергу, Джонсон подякував Азарову за розроблені урядом зміни до законодавства, які дозволили спростити умови інвестування у вітчизняний паливно-енергетичний комплекс.

«Ми вдячні за розроблене урядом законодавство, яке було ухвалене українським парламентом, зокрема, угоду про розділ продукції, Податковий кодекс і зміни, які були внесені, - вони дуже сильно допомогли інвесторам відчути себе захищеними», - сказав Джонсон.

Він додав, що Україна має хорошу перспективу значно збільшити власне видобування вуглеводнів.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2012 року переможцями конкурсу з укладання угоди про розділ продукції на видобування газу на Олеській і Юзовській площах сталі компанії Сhevron і Shell.

Прогнозні ресурси на Олеській площі, яка розташована на території Львівської і Івано-Франківської областей, становлять 3 трильйони кубічних метрів газу. На етапі геологічного вивчення планується залучити 1,3 мільярда гривень інвестицій і 25 млрд гривень - на етапі промислової розробки.

Разом з тим, угода про розділ продукції з компанією Chevron з видобування сланцевого газу поки ще не підписана через відсутність позитивного рішення Львівської та Івано-Франківської обласних рад.