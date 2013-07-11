Депутати: насильство над жінками стає нормою

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві міжфракційного депутатського об’єднання "Рівні можливості" у Верховній Раді України (далі – МФО) за наслідками круглого столу "Як протистояти насильству над жінками?", що відбувся у Вінниці з ініціативи об'єднання та низки громадських організацій.

У заході, окрім народних депутатів Ірини Геращенко, Олени Кондратюк, Геннадія Ткачука та представників неурядових організацій і експертів, також взяли участь жінки, що постраждали від домашнього насильства та бездіяльності правоохоронних органів. Вони зізнаються, що роками терпіли знущання над собою через страх перед насильниками і можливе розголошення.

Учасники заходу наголошують, що випадок у Врадіївці, де працівники міліції зґвалтували молоду жінку, насправді не є поодиноким для України. «Багато випадків насильства просто замовчується: або сама жертва не зізнається, що проти неї скоєно злочин, або правоохоронні органи приховують подібні справи. Жінки, що постраждали від насильства, вимагають жорсткого публічного засудження кожного випадку насильства, покарання винних, відкритих судів над кривдниками. Вони наголошують, що рівень агресії і безкарності у суспільстві зростає через те, що ніхто не звертає увагу і на ріст домашнього насильства. А правоохоронці часто відмовляються втручатися "в побутові конфлікти", покривають їх, або самі причетні до домашнього насильства», - говориться у заяві.

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Під час круглого столу порушувалося питання відсутності реабілітаційних центрів, фахових психологів і юристів, які б могли надати допомогу жертвам насильства.

В свою чергу народні депутати-члени МФО пообіцяли у вересні ініціювати питання прийняття законопроекту про посилення відповідальності за насильство в родині. "Штрафи, які часто сплачує сама жертва, а не кривдник, мають бути замінені на публічні громадські роботи" - наголошує співголова МФО Геращенко.

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Також МФО звернеться до керівників облдержадміністрацій з проханням створити в регіонах центри реабілітації жертв насильства. "Ми захоплюємося мужністю жінок, які не побоялися публічно заявити про насильство. Цим самим вони зупинили десятки інших можливих випадків. Але їх кривдники мають бути жорстко покарані" - наголосила Геращенко. Вона також поінформувала, що депутати - члени МФО прийняли рішення частину так званих "депутатських" коштів спрямувати на лікування Ірини Крашкової з Врадіївки, яка потребує серйозної реабілітації, в тому числі психологічної".

"Ми вимагатимемо публічного суду над ґвалтівниками і суворого покарання. Треба припинити безкарність, тільки так зупинимо насильство" - наголосила вона.