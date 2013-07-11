СБУ накрила «пральню»: з бункера вилучили 3,4 мільйона

Працівники СБУ викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої впровадили функціонування на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей конвертаційного центру із щомісячним обігом у розмірі понад 100 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, нелегальну фінансову структуру, що переводила у готівку кошти, які належали різним суб’єктам підприємницької діяльності, створили жителі Дніпропетровської області.

Співробітники СБУ спільно зі слідчими МВС України провели 14 обшуків у відділенні однієї з банківських установ, помешканнях учасників оборудки, офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувались зловмисниками.

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За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-господарську та платіжну документацію понад 20 комерційних структур, печатки та електронно-обчислювальну техніку з системою «клієнт-банк».

Встановлено, що приміщення фінансової установи зловмисники використовували виключно для надання протиправних послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. У приміщенні банку були спеціально облаштовані приховані кімнати для зберігання фіктивних документів, незаконно побудований у підвальній частині житлового будинку «бункер» зі спеціальним сейфом. Із сейфа було вилучено близько 3,4 млн грн.

За цим фактом триває кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.