СБУ накрила «пральню»: з бункера вилучили 3,4 мільйона

16:36, 11 липня 2013
Суспільство
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СБУ ліквідувала конвертаційний центр із щомісячним обігом у 100 млн грн.

Щомісяця відмивали 100 мільйонів

Працівники СБУ викрили та припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої впровадили функціонування на території Дніпропетровської, Полтавської та Харківської областей конвертаційного центру із щомісячним обігом у розмірі понад 100 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, нелегальну фінансову структуру, що переводила у готівку кошти, які належали різним суб’єктам підприємницької діяльності, створили жителі Дніпропетровської області.

Співробітники СБУ спільно зі слідчими МВС України провели 14 обшуків у відділенні однієї з банківських установ, помешканнях учасників оборудки, офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувались зловмисниками.

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За результатами санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили фіктивну фінансово-господарську та платіжну документацію понад 20 комерційних структур, печатки та електронно-обчислювальну техніку з системою «клієнт-банк».

Встановлено, що приміщення фінансової установи зловмисники використовували виключно для надання протиправних послуг з незаконного переведення безготівкових коштів у готівку. У приміщенні банку були спеціально облаштовані приховані кімнати для зберігання фіктивних документів, незаконно побудований у підвальній частині житлового будинку «бункер» зі спеціальним сейфом. Із сейфа було вилучено близько 3,4 млн грн.

За цим фактом триває кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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